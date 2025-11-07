Новости общества

Руководителя казанской компании «Стройтрансинновация» подозревают в уклонении от налогов

14:49, 07.11.2025

По версии следствия, предприниматель уклонялся от платежей в более чем 28 млн рублей в течение трех лет

Фото: Михаил Захаров

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Стройтрансинновация». По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, сообщает СУ СК России по РТ.

Сообщается, что подозреваемый указал фиктивные взаимоотношения с 15 контрагентами, что позволило ему занизить налогооблагаемую базу. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 28,9 млн рублей. В ходе следственных мероприятий были собраны доказательства, подтверждающие причастность руководителя фирмы к налоговым махинациям.

Ранее в Татарстане компания погасила долг по налогам после возбуждения уголовки. Руководитель ООО «Нур Строй» за два года уклонился от уплаты налогов на сумму более 19,9 млн рублей.

Наталья Жирнова

