В Татарстане введут особый противопожарный режим на новогодние праздники

В частности, нельзя будет запускать фейерверки в радиусе 500 м от границ ряда объектов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется установить особый противопожарный режим в период с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.



Ключевое ограничение касается использования пиротехнических изделий 3-го класса опасности. Их применение будет запрещено в определенных зонах. В частности, нельзя будет запускать фейерверки в радиусе 500 метров от границ промышленных объектов, объектов транспортной инфраструктуры (кроме автомобильных дорог) и топливно‑энергетического комплекса.

Кроме того, запрет распространяется на территорию в 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, мест массового пребывания людей, автомобильных дорог и частных домовладений. Такое же ограничение — 30 метров — будет действовать вокруг многоквартирных жилых домов.

Наталья Жирнова