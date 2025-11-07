В Татарстане выделят 3,2 млн рублей на обслуживание мобильных медкомплексов

Они поступят из республиканского бюджета

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана приняло решение о финансировании эксплуатации и обслуживания семи передвижных мобильных медицинских комплексов, которые недавно были приобретены и введены в эксплуатацию для учреждений здравоохранения региона. Об этом сообщает Минфин республики.

Средства в размере 3,2 млн рублей поступят из республиканского бюджета. Объем необходимого финансирования рассчитан на основе нормативов содержания транспортных средств, утвержденных постановлением Кабмина Татарстана.

Напомним, что главой управления здравоохранения Казани станет Ильназ Ахмадиев. Ранее он занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ, а до этого трудился в должности начмеда в ГКБ №2 г.Казани.

Наталья Жирнова