Минимальная оплата больничного по уходу за ребенком составит 27 тыс. рублей

Пока ребенку не исполнилось семь лет, работодатель обязан оплачивать больничный в размере 100% от заработка родителя

В следующем году в России планируется ряд изменений в системе социальных выплат на детей. Как сообщило РИА «Новости» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, минимальный размер оплаты больничного по уходу за ребенком составит не менее 27 тыс. рублей в месяц.

По этим нормам, пока ребенку не исполнилось семь лет, работодатель обязан оплачивать больничный в размере 100% от заработка родителя — вне зависимости от его трудового стажа. Со следующего года также ожидается повышение пособия по беременности и родам примерно на 20%.

Напомним, что более 7 млн родителей получат семейную налоговую выплату в 2026 году, а минимальная дневная выплата по больничному в России составит от 873 рублей.

Наталья Жирнова