Все теплоснабжающие организации Татарстана полностью подготовили к зиме

Все теплоснабжающие организации Татарстана полностью подготовили к зиме: модернизация очистных сооружений и ремонт сетей канализации завершены на 99%

Фото: Динар Фатыхов

Все теплоснабжающие организации Татарстана успешно прошли проверку Ростехнадзора и получили паспорта готовности к отопительному сезону. Соответствующая информация была озвучена на совещании в Доме Правительства республики.

Муниципалитеты также ведут работу по получению паспортов готовности. На сегодняшний день свои документы оформили уже 24 района республики. Остальным муниципальным образованиям необходимо завершить эту процедуру до 20 ноября 2025 года.

Программа обеспечения населения питьевой водой выполнена на 99%, модернизация очистных сооружений и ремонт сетей канализации — также на 99%, а мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры — на 97%.

Также первый замминистра строительства сообщил, что из 13 объектов сферы образования строительно-монтажные работы выполнены в среднем на 84%. Среди них — 8 общеобразовательных школ и 5 детских садов.

Анастасия Фартыгина