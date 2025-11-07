В Татарстане появится 12 новых ледовых арен

Недавно в Балтсинском районе завершили строительство ледового комплекса

В Татарстане до 2030 года планируют возвести 12 новых ледовых комплексов. Об этом заявил премьер‑министр республики Алексей Песошин во время церемонии открытия Центра футбола, на котором присутствовал по видеосвязи президент России Владимир Путин.

Песошин подчеркнул, что реализация программы позволит обеспечить все муниципальные районы республики современными ледовыми объектами.

— Сегодня в Татарстане также открывается ледовый дворец в селе Карелино Балтасинского муниципального района. Данный объект построен за счет средств бюджета республики в рамках республиканской программы строительства ледовых арен.

Владимир Путин в свою очередь отметил высокие достижения Татарстана не только в экономической и социальной сферах, но и в развитии спорта — в частности, хоккея и футбола.

