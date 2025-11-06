В Казани мужчину, напавшего с ножом на подростка в ТЦ, заключили под стражу

Он останется в СИЗО до 1 декабря

Фото: Михаил Захаров

В Казани 60-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство 17-летнего подростка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он останется в СИЗО до 1 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 30 октября в торговом центре «Парк Хаус» на проспекте Ямашева. После словесного конфликта между обвиняемым и несовершеннолетней девушкой на защиту последней встал ее 17-летний знакомый. В ответ мужчина нанес подростку удар ножом в область грудной клетки и скрылся с места происшествия.

Пострадавший юноша был экстренно доставлен в больницу, где медики своевременно оказали ему квалифицированную помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура Ново-Савиновского района осуществляет контроль за ходом расследования.

Елизавета Пуншева