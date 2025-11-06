Счетная палата Франции увеличила расчет стоимости реставрации Лувра

Сумма проекта увеличилась до €1,15 млрд

Фото: Реальное время

Счетная палата Франции пересмотрела предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра. Обща сумма проекта увеличилась до €1,15 млрд, сообщил глава ведомства Пьер Московиси на пресс-конференции, посвященной ограблению Лувра 19 октября.

— В целом проект открывает ему новые возможности для возрождения. Стоит отметить, что его стоимость составит около 1,15 миллиарда евро, — сказал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, 19 октября грабители проникли в Лувр и похитили девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Одно из украшений — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено. Директор Лувра Лоранс Де Кар ранее отмечала, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

Парижская прокуратура 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых, а 30 октября телеканал BFMTV сообщил о задержании третьего, в то время как радиостанция RTL информировала о пяти новых задержаниях.

Елизавета Пуншева