Турецкая лира обновила исторический минимум
Ее курс впервые упал до $0,023
Турецкая лира обновила исторический минимум — курс впервые упал до $0,023 (1,8 рубля). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
С начала дня стоимость изменилась на 0,2%. За три месяца валюта упала на 3,4%, а за год показатель изменился на 18,6%.
В марте этого года турецкая валюта впервые в истории достигла отметки 41,1 лиры за доллар.
В сентябре турецкий Центробанк понизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта до 40,5% годовых. Там уточнили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности, ее ужесточат в случае значительного отклонения прогноза инфляции от промежуточных целевых показателей.
