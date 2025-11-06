Турецкая лира обновила исторический минимум

Ее курс впервые упал до $0,023

Фото: Анастасия Фартыгина

Турецкая лира обновила исторический минимум — курс впервые упал до $0,023 (1,8 рубля). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

С начала дня стоимость изменилась на 0,2%. За три месяца валюта упала на 3,4%, а за год показатель изменился на 18,6%.

В марте этого года турецкая валюта впервые в истории достигла отметки 41,1 лиры за доллар.

В сентябре турецкий Центробанк понизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта до 40,5% годовых. Там уточнили, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности, ее ужесточат в случае значительного отклонения прогноза инфляции от промежуточных целевых показателей.

Елизавета Пуншева