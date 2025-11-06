Россияне в ноябре смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS

Самое удачное время для наблюдения — вторая половина ночи

Фото: сгенерировано при помощи нейросети qwen.ai

Россияне в ноябре смогут наблюдать яркую комету C/2025 K1 ATLAS. Об этом РИА «Новости» сообщили в обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета.

— Яркость данной кометы около 9 или 10 звездной величины, возможно, даже на 1—2 величины ярче. На первых фото после перигелия (прохождения минимального расстояния орбиты кометы до Солнца, — прим. ред.) видно, что у нее развился довольно длинный хвост. Ее можно наблюдать в любительские телескопы низко над горизонтом по утрам с конца октября и в начале ноября, — рассказал инженер обсерватории Михаил Маслов.



По его словам, комету без засветки можно будет увидеть с середины и до конца ноября. Особенно в третьей декаде ноября она будет видна высоко в небе большую часть ночи, а самое удачное время для наблюдения — вторая половина ночи.



В ноябре в течение всей ночи также можно наблюдать малоактивный метеорный поток Тауриды. Еще можно будет увидеть два слабых метеорных потока — Альфа-Моноцеротиды с радиантом в созвездии Единорога и Ноябрьские Ориониды — на границе созвездий Ориона, Тельца и Близнецов.

Елизавета Пуншева