Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

20:56, 05.11.2025

Глава государства утвердительно отреагировал на предложение, заявив: «Так и сделаем»

Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатива была озвучена одним из участников Совета по межнациональным отношениям.

  • Глава государства утвердительно отреагировал на предложение, заявив: «Так и сделаем».

После этого президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Анастасия Фартыгина

