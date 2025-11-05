Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России
Глава государства утвердительно отреагировал на предложение, заявив: «Так и сделаем»
Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатива была озвучена одним из участников Совета по межнациональным отношениям.
- Глава государства утвердительно отреагировал на предложение, заявив: «Так и сделаем».
После этого президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».