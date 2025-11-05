В Татарстане завершили строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов

На данный момент завершены все внутренние отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории

В Рыбно-Слободском районе Татарстана завершилось строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Модульные ФАПы расположатся в селах Большой Машляк и Большой Салтан и откроются для жителей еще в этом году, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Типовые здания фельдшерско-акушерских пунктов выполнены из сборно-разборных блок-контейнеров, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. При проектировании зданий были учтены все необходимые нормы для обслуживания маломобильных пациентов.

На данный момент завершены все внутренние отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории. Ведется процесс получения лицензии и оформления всей необходимой документации для открытия пунктов.

В ближайших планах — полное оснащение ФАПов современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, а также новой функциональной мебелью, что обеспечит комфорт как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Открытие этих фельдшерско-акушерских пунктов значительно повысит доступность медицинской помощи для жителей сел Большой Машляк и Большой Салтан, сократит время ожидания приема, обеспечит качественные медицинские услуги в комфортных условиях и укрепит первичное звено здравоохранения в сельской местности.

Анастасия Фартыгина