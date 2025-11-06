Спрос на студентов-подработчиков в Татарстане вырос на 78%

Лидером по приросту стала вакансия работника торгового зала

Фото: Динар Фатыхов

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на подработку для студентов в Татарстане значительно увеличился. Лидером по приросту стала вакансия работника торгового зала — количество предложений выросло на 78%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 20,7 тыс. рублей в месяц. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Подработки».

Заметный рост (+23%) также зафиксирован в сегменте общественного питания, где вырос спрос на поваров с пометкой «для студентов». Среднее предлагаемое вознаграждение для них достигло 46,7 тыс. рублей в месяц при неполной занятости. В тройку лидеров вошла и подработка курьером, спрос на которую среди студентов также вырос на 23% (со средним предлагаемым доходом в 35,7 тыс. рублей в месяц).

Эксперты подчеркивают, что фактический доход на подработке может варьироваться в зависимости от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России в III квартале 2025 года количество предложений о подработке, доступных для студентов, увеличилось на 11%. Среднее предлагаемое вознаграждение по стране составило 41,7 тыс. рублей в месяц.

— Для бизнеса формат самозанятости — это возможность быстро закрывать задачи, а для студентов — получать первый опыт и постепенно достигать финансовой самостоятельности, совмещая это с учебой, — прокомментировал ситуацию директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Аналитики также выделили регионы, где студентам предлагают наибольшее вознаграждение за частичную занятость. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ со средним предложением в 62,2 тыс. рублей в месяц. Второе и третье места разделили Тюменская и Ленинградская области, где исполнители могли рассчитывать в среднем на 54 тыс. рублей в месяц за неполную занятость.

Рената Валеева