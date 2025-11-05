Главу Абалачевского сельского поселения в Татарстане уволили в связи с утратой доверия

Ландыш Шияпова была директором ООО «Абалач», что прямо противоречит закону, запрещающему чиновникам совмещать свою деятельность с бизнесом

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Главу Абалачевского сельского поселения Менделеевского района Татарстана Ландыш Шияпову уволили в связи с утратой доверия. Решение принято по результатам проверки, проведенной прокуратурой, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства, сообщили в ведомстве.

Как установила прокуратура, Ландыш Шияпова, занимая муниципальную должность, одновременно руководила коммерческой организацией ООО «Абалач», созданной для получения прибыли. Формально учредителем компании являлся ее отец.

Шияпова лично выполняла обязанности директора, что прямо противоречит закону, запрещающему чиновникам совмещать свою деятельность с бизнесом.

Помимо этого, выяснилось, что глава поселения заключила ряд контрактов с ИП, оказывавшим различные услуги муниципалитету. Проверка показала, что этот предприниматель является супругом Шияповой. При этом никаких мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов она не приняла.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление в совет Абалачевского сельского поселения. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия Ландыш Шияповой были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Анастасия Фартыгина