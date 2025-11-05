Татарстан вошел в топ-5 регионов России по бронированию номеров в отелях

Средняя стоимость проживания в отелях Татарстана в октябре составляла 4,5 тыс. рублей за ночь, а аренда квартиры на сутки обходилась в среднем в 4 тыс. рублей

Фото: предоставлено Т. Ильченко

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» подвел итоги октября, и Татарстан подтвердил статус одного из ключевых туристических регионов страны. Республика вошла в пятерку лидеров по популярности среди путешественников в двух основных категориях: аренде номеров в отелях и посуточных квартир.

Согласно данным исследования, в октябре 2025 года Татарстан занял 4-е место по количеству бронирований отелей, уступив только Московской области, Краснодарскому краю и Ленинградской области. На его долю пришлось 4% всех бронирований отельных номеров в России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также значимые позиции республика продемонстрировала на рынке посуточной аренды квартир, где также заняла 4-е место с долей в 5%. При этом Татарстан показал один из самых высоких в стране темпов роста спроса: за год количество бронирований квартир в регионе выросло на 33%.

Средняя стоимость проживания в отелях Татарстана в октябре составляла 4,5 тыс. рублей за ночь, а аренда квартиры на сутки обходилась в среднем в 4 тыс. рублей.

Популярность загородной недвижимости в республике также демонстрирует положительную динамику: спрос на этот тип жилья вырос на 39% за год, что позволило Татарстану войти в топ-15 регионов по этому показателю.

Анастасия Фартыгина