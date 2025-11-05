Китай приостанавливает часть пошлин на американские товары

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о «перемирии» по редкоземельным металлам на год

Министерство финансов КНР объявило о временном изменении таможенных пошлин на товары из США. Согласно достигнутым договоренностям, дополнительная таможенная пошлина в размере 24% будет приостановлена на один год, сообщает РИА «Новости».



— Дополнительная таможенная пошлина в размере 24 процентов на товары из США будет приостановлена на один год, при этом дополнительная пошлина в размере десяти процентов на товары из США сохранится, — говорится в заявлении ведомства.

При этом пошлина в размере 10% на определенные категории американских товаров сохранится в прежнем объеме. В ведомстве подчеркнули, что такие меры будут способствовать здоровому и стабильному развитию двусторонних торгово-экономических отношений между странами.

Наталья Жирнова