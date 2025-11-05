В Татарстане завершают реставрацию культурного символа села Айбаш
Основные работы по реставрации уже выполнены, внутри все готово на 70%
В селе Айбаш Высокогорского района Татарстана подходит к концу реставрация старинной мечети — памятника архитектуры. Об этом сообщает комитет по охране ОКН.
— Этого события с нетерпением ждут жители района: обновленное здание вновь станет культурным и духовным центром села, — сказано в сообщении.
Основные работы по реставрации уже выполнены. Строители полностью укрепили несущие конструкции крыши и установили современное кровельное покрытие. Исторический минарет обрел прежний облик благодаря восстановлению шатровой крыши.
Фасадный комплекс находится на завершающей стадии подготовки к облицовке. Сообщается, что строители завершают монтаж каркаса, устанавливают водосточную систему и оконные блоки. Внутренние работы выполнены на 70%. Специалисты воссоздают исторический облик мечети, используя традиционные материалы и технологии. В здании монтируются новая система отопления и современные электрические коммуникации.
Напомним, что в Елабуге состоится конференция по археологии бронзового века.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».