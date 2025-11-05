Минобороны сообщает о 40 сбитых украинских БПЛА за ночь
Больше всего дронов перехватили в Воронежской области
Российские средства ПВО перехватили 40 украинских БПЛа за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны страны.
Больше всего дронов перехватили в Воронежской области. Там за ночь было уничтожено 11 беспилотников самолетного типа. Всего за ночь зафиксировано:
- 11 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 8 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 6 БПЛА — над территорией Курской области,
- 6 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 5 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 2 БПЛА — над территорией Орловской области.
Напомним, в Татарстане с 2:37 по мск действует режим «Беспилотная опасность».
