Минобороны сообщает о 40 сбитых украинских БПЛА за ночь

Больше всего дронов перехватили в Воронежской области

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО перехватили 40 украинских БПЛа за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны страны.

Больше всего дронов перехватили в Воронежской области. Там за ночь было уничтожено 11 беспилотников самолетного типа. Всего за ночь зафиксировано:

11 БПЛА — над территорией Воронежской области,

8 БПЛА — над территорией Ростовской области,

6 БПЛА — над территорией Курской области,

6 БПЛА — над территорией Республики Крым,

5 БПЛА — над территорией Брянской области,

2 БПЛА — над территорией Белгородской области,

2 БПЛА — над территорией Орловской области.

Напомним, в Татарстане с 2:37 по мск действует режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова