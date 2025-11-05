Новости общества

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны сообщает о 40 сбитых украинских БПЛА за ночь

08:07, 05.11.2025

Больше всего дронов перехватили в Воронежской области

Минобороны сообщает о 40 сбитых украинских БПЛА за ночь
Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО перехватили 40 украинских БПЛа за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны страны.

Больше всего дронов перехватили в Воронежской области. Там за ночь было уничтожено 11 беспилотников самолетного типа. Всего за ночь зафиксировано:

  • 11 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 8 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 6 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 6 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 5 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 2 БПЛА — над территорией Орловской области.

Напомним, в Татарстане с 2:37 по мск действует режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также