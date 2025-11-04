За сутки в Татарстане произошло 6 пожаров в жилых домах

Всего МЧС реагировало на 10 возгораний

Фото: Динар Фатыхов

Противопожарные службы Татарстана за сутки среагировали на 10 возгораний, из которых 6 произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы выполняли другие служебные задачи. Было совершено 13 выездов по ложным вызовам. В пяти случаях пожарные выезжали для взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, специалисты дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Напомним, что сегодня в Заинске, на улице Пушкина, д. 74, произошел пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит одноэтажный бревенчатый дом на площади 72 кв. м.

Анастасия Фартыгина