Татарстан выделит 68 млн рублей на защиту транспортной инфраструктуры

Работы будут производится до декабря 2027 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане опубликовали тендер на проект по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Согласно документам, на реализацию комплекса мер по защите от актов незаконного вмешательства выделено более 68 млн рублей.

Проект предусматривает двухэтапное выполнение работ. Первый этап, рассчитанный на период с декабря 2025 по ноябрь 2026 года, оценивается в 36,5 млн рублей. Второй этап, охватывающий период с декабря 2026 по декабрь 2027 года, потребует 31,6 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках проекта планируется обеспечить безопасность ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона. Особое внимание будет уделено защите путепроводов и разворотных эстакад на федеральной трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан. В перечень объектов также включены подъезд к аэропорту «Казань» и мостовые конструкции, в том числе мост через реку Меша.

Наталья Жирнова