Сербия предложила ЕС закупить ее боеприпасы

Президент страны уточнил, что покупатели «могут делать с ними все, что захотят»

Фото: Реальное время

Президент Сербии Александар Вучич выступил с заявлением о готовности продать Евросоюзу произведенные в своей стране боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Cicero.

Как сообщил сербский лидер, страна производит большее количество боеприпасов, нежели Франция, и выражает готовность обеспечить ими европейские страны. Вучич уточнил, что покупатели «могут делать с ними [боеприпасами] все, что захотят».

— Нам просто нужен долгосрочный контракт, с тем чтобы мы могли планировать, — отметил Вучич.

Вопрос сотрудничества с европейскими войсками также находится в приоритете сербского руководства, поскольку такое взаимодействие способствует повышению обороноспособности всей Европы. Сообщается, что в настоящий момент решение Евросоюза по данному предложению еще не принято.

Наталья Жирнова