В Татарстане утвердили премию «Добрый Татарстан»

Дополнительно учреждается почетный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан»

Фото: скриншот прямой трансляции ТНВ

В Татарстане утверждена награда «Добрый Татарстан» за заслуги в сфере волонтерства и благотворительности. Об этом объявил раис республики Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету.

Минниханов отметил роль общественных активистов, организующих сбор гуманитарной помощи и поддержку семей в городах-побратимах Лисичанске и Рубежном. Награждение введено с целью поощрения гражданской активности и традиций добра и взаимопомощи в регионе.

Дополнительно учреждается почетный знак «За вклад в развитие добровольчества Республики Татарстан».

Ранее Рустам Минниханов объявил 2026-й Годом воинской и трудовой доблести.

Наталья Жирнова