Третий этап благоустройства набережной Кабана заморозили из-за нехватки денег

Для того чтобы закольцевать набережную Нижнего Кабана, осталось преобразить участок от Вахитовского моста до памятника Марджани

Фото: Максим Платонов

В Казани временно прекращены работы по благоустройству оставшейся части набережной озера Нижний Кабан. Как сообщила городская администрация со ссылкой на комитет внешнего благоустройства, причиной приостановки проекта стало отсутствие необходимого финансирования.

Вопрос о сроках завершения работ по созданию непрерывной экотропы вокруг водоема был задан одной из подписчиц официального Telegram-канала мэрии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, благоустройство третьей очереди Нижнего Кабана возможно при условии выделения финансирования. В настоящее время источник пока не определен, — сказано в ответе мэрии города.

Для того чтобы закольцевать благоустроенную прибрежную территорию Нижнего Кабана, осталось преобразить продолжительный участок от Вахитовского моста до памятника Марджани, там, где начинается улица Зайни Султана. Подробнее о том, как проходят обсуждения проекта благоустройства третьей очереди набережной озера Нижний Кабан и сколько уже длится преображение, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова