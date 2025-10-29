В центре Казани изменятся схемы движения автобусов из-за Крестного хода

Изменения коснутся автобусов №22, 28, 28а и 89

Фото: Максим Платонов

В Казани 4 ноября изменится схема движения четырех автобусных маршрутов в связи с проведением Крестного хода, который пройдет по центральным улицам города. Об этом сообщает мэрия города.

Ограничения будут действовать с 7:00 утра и до завершения Крестного хода, который проследует от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Изменения коснутся автобусов №22, 28, 28а и 89. Подробные изменения маршрутов:

Автобус №22:

В прямом направлении проследует по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.

В обратном направлении автобус поедет по ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Право-Булачной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

Автобус №28:

Будет курсировать по схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба и далее по маршруту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Автобус №28а:

Поедет через Кремлевскую дамбу, площадь Тысячелетия, ул. Лево-Булачную, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.

Автобус №89:

В прямом направлении проследует по ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Право-Булачной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

В обратном направлении автобус будет курсировать по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с проведением Крестного хода 3 и 4 ноября в Казани при необходимости будут временно ограничены стоянка и движение транспортных средств на некоторых участках.

Рената Валеева