Белгородская область получила 14 генераторов из Казани к зимнему сезону

Губернатор области Вячеслав Гладков поблагодарил Ильсура Метшина в своем телеграм-канале

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о получении 14 генераторов из Казани, необходимых для подготовки к наступающей зиме. Он поблагодарил Ильсура Метшина в своем телеграм-канале.

— Спасибо тебе большое, наш друг, Ильсур Раисович Метшин, мэр Казани, который всегда был рядом с нами, как и весь Татарстан, — сказано в сообщении.

Эта помощь пойдет на формирование резервной генерации для области из-за близкой расположенности к фронту событий СВО. Как сообщил Гладков, другие регионы страны также поучаствовали в предоставлении гумпомощи для Белгородской области.

— И, конечно же, делаем это в рамках подготовки к зиме — а мы готовимся к сложной зиме, хотя очень хотелось бы, чтобы все прошло планово, но мы как прифронтовой регион должны быть готовы к различным событиям, и максимально это делаем, — заявил Гладков.

Ранее российские ПВО за ночь уничтожили 64 украинских БПЛА, в том числе и над Белгородской областью.

Наталья Жирнова