Российские ПВО за ночь уничтожили 64 украинских БПЛА
В период с 23:00 до 7:00 по мск больше всего беспилотников отразили в Ростовской и Саратовской областях
Российские ПВО за ночь уничтожили 64 украинских БПЛА самолетного типа, сообщают в Минобороны страны.
Основную часть дронов перехватили и уничтожили в Ростовской и Саратовской областях — в сумме там сбили 58 БПЛА.
Всего за ночь было перехвачено:
- 29 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 29 БПЛА — над территорией Саратовской области,
- 4 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края.
Ранее в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал 5 часов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».