Российские ПВО за ночь уничтожили 64 украинских БПЛА

10:14, 03.11.2025

В период с 23:00 до 7:00 по мск больше всего беспилотников отразили в Ростовской и Саратовской областях

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские ПВО за ночь уничтожили 64 украинских БПЛА самолетного типа, сообщают в Минобороны страны.

Основную часть дронов перехватили и уничтожили в Ростовской и Саратовской областях — в сумме там сбили 58 БПЛА.

Всего за ночь было перехвачено:

  • 29 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 29 БПЛА — над территорией Саратовской области,
  • 4 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края.

Ранее в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Он действовал 5 часов.

Наталья Жирнова

