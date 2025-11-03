В Афганистане 8 человек погибли во время землетрясения в центре страны

Сейсмологи сообщали о подземных толчках магнитудой 6,3

Фото: Реальное время

Землетрясение в Афганистане привело к гибели восьми человек и ранениям примерно двухсот местных жителей, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на портал Khaama Press.

Известно, что ранее агентство Reuters сообщало о семерых погибших и ста пятидесяти пострадавших.

— По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения, — говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Х.

Согласно данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в центральной части страны.

Наталья Жирнова