В Афганистане 8 человек погибли во время землетрясения в центре страны
Сейсмологи сообщали о подземных толчках магнитудой 6,3
Землетрясение в Афганистане привело к гибели восьми человек и ранениям примерно двухсот местных жителей, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на портал Khaama Press.
Известно, что ранее агентство Reuters сообщало о семерых погибших и ста пятидесяти пострадавших.
— По меньшей мере восемь человек погибли, и около 200 пострадали в результате землетрясения, — говорится в сообщении, опубликованном на странице портала в соцсети Х.
Согласно данным Европейского Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в центральной части страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».