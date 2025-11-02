Два региона ПФО получат деньги на жилье для инвалидов

Татарстана в списке не оказалось

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 433 млн рублей на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами в 2025 году. В числе получателей средств — два региона ПФО: Мордовия и Самарская область, пишет пресс-служба.

Отмечается, что эти средства позволят обеспечить новым жильем порядка 60 человек с ограниченными возможностями здоровья по всей стране.

Всего дополнительную финансовую поддержку получат 15 субъектов России. Помимо Мордовии и Самарской области, в список вошли Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Чеченская Республика, Алтайский край, Костромская, Курганская, Новгородская, Рязанская, Свердловская, Тверская и Еврейская автономная области.

Рената Валеева