В Госдуме хотят освободить мотоциклистов и инвалидов от штрафов за езду по выделенной полосе

Сейчас нарушение правил проезда по выделенной полосе влечет штраф в размере 2,25 тыс. рублей в регионах России

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов внесла законопроект, предлагающий освободить от административной ответственности за движение по выделенной полосе водителей мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид», если информация о транспортном средстве размещена в федеральном реестре.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ. В случае принятия поправок, от штрафов за движение по полосе для общественного транспорта будут освобождены:

водители мотоциклов и мопедов

водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид» и данные о которых внесены в государственную информационную систему «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сейчас нарушение правил проезда по выделенной полосе влечет штраф в размере 2,25 тыс. рублей в регионах России и 4,5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге. По выделенной полосе разрешено движение только такси с лицензией, автобусам (в том числе школьным), а также велосипедистам — при условии, что полоса расположена справа.Об этом пишет ТАСС.



Ранее Минтранс России представил на общественное обсуждение законопроект, который позволит туристическим автобусам использовать выделенные полосы для общественного транспорта.

Рената Валеева