На следующей неделе Путин посетит один из российских регионов
Кроме того, в графике президента запланирована традиционная церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет ряд мероприятий, которые будут приурочены к празднованию Дня народного единства, а также примет участие в дипломатических событиях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил тележурналист Павел Зарубин.
Глава государства посетит один из российских регионов. Кроме того, в графике президента запланирована традиционная церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Особое внимание будет уделено празднованию Дня народного единства. В эти праздничные дни Владимир Путин вручит госнаграды гражданам, внесшим значительный вклад в укрепление и единство российской нации. Также состоится заседание совета по межнациональным отношениям.
Напомним, День народного единства отмечается в России 4 ноября. В связи с праздником жителей страны ожидают трехдневные выходные, которые продлятся со 2 по 4 ноября.
Последний раз Путин посещал Пермский край 19 сентября, в День оружейника, он побывал на предприятии ПАО «Мотовилихинские заводы».
