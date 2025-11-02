Команду «Крылья Барса», победившую в чемпионате России по баскетболу на колясках, встретили в аэропорту Казани

Турнир прошел в городе Алексине Тульской области

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

В казанском аэропорту встретили команду «Крылья Барса», которая стала чемпионом России по баскетболу на колясках. Их поприветствовал замминистра спорта Ильдар Садриев.

— Очень тяжело завоевать награду, еще тяжелее ее удержать. Вам это удалось, вы подтвердили звание чемпионов России во второй раз. Мы не раз говорили, что вы уже победители и являетесь для всех нас примером того, что нужно заниматься спортом для того, чтобы оставаться крепкими духом», — заявил замглавы Минспорта.

Напомним, вчера в городе Алексине Тульской области завершился чемпионат России по баскетболу на колясках. Победив в решающем матче со счетом 57:55, во второй раз подряд чемпионский титул завоевала казанская команда «Крылья Барса». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Денис Петров