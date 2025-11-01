Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 2 ноября

18:35, 01.11.2025

Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля

Фото: Реальное время

Центробанк опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 2 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.

Доллар опустился на 0,09 рубля, юань — на 0,1 рубля, а евро подешевел на 0,004 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,89 рубля;
  • евро — 93,38 рубля;
  • юань — 11,24 рубля.
Наталья Жирнова

Экономика

