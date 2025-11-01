Центробанк опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 2 ноября
Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на воскресенье, 2 ноября. Все основные денежные единицы подешевели относительно рубля.
Доллар опустился на 0,09 рубля, юань — на 0,1 рубля, а евро подешевел на 0,004 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,89 рубля;
- евро — 93,38 рубля;
- юань — 11,24 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».