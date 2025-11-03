Узбекистан и Япония возглавили рейтинг роста спроса на новогодние путешествия
Российские туристы предпочитают встречать Новый год в восточном стиле
Сервис OneTwoTrip провел анализ бронирования отелей за рубежом в преддверии Нового года и установил, что узбекистанские гостиницы пользуются особой популярностью у российских туристов. Количество запросов увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость проживания составила 9 300 рублей в сутки.
Второе место уверенно занимает Япония, демонстрируя прирост интереса на 140%. Здесь путешественники останавливались в отелях с ценой около 24 900 рублей за ночь. Следующей в списке стала Шри-Ланка, чей туризм вырос вдвое, средняя стоимость отеля достигла 23 500 рублей.
Другие страны, вошедшие в десятку лидеров, включают Испанию (+70%), Турцию (+64%), Китай (+48%), Армению (+46%), Италию (+21%), Малайзию (+19%) и Грузию (+17%). Цены на жилье варьировались от 11 700 до 18 200 рублей в сутки.
