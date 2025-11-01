Новости общества

15:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С 5 ноября на Вознесенском тракте в Казани запустят оплату по транспондеру

14:52, 01.11.2025

Как пояснили в Минтрансе, водители смогут использовать любой транспондер, независимо от его оператора или производителя

С 5 ноября на Вознесенском тракте в Казани запустят оплату по транспондеру
Фото: скриншот с сайта "Автодор"

На втором этапе платного участка Вознесенского тракта в Казани с 5 ноября 2025 года будет внедрена новая система оплаты проезда с помощью транспондера. Эта опция, по сообщению Минтранса Татарстана, позволит автомобилистам оплачивать проезд автоматически, через систему «Свободный поток».

  • Как пояснили в Минтрансе, водители смогут использовать любой транспондер, независимо от его оператора или производителя.

Это стало возможным благодаря подключению дороги к системе интероперабельности, основанной на соглашении о межоператорском сотрудничестве. Оплата будет осуществляться автоматически при считывании камерами, что исключает необходимость остановки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для тех, кто предпочитает не пользоваться транспондером, сохраняются и традиционные способы оплаты: онлайн на официальном сайте дороги или по банковским реквизитам.

Законом установлен пятидневный срок для оплаты проезда. В случае неоплаты в течение этого времени владельцу транспортного средства грозит административная ответственность по статье 5.9 КоАП: штраф в 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 рублей для грузовиков и автобусов.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также