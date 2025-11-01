В России разрешили заселение в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам

Для гостиниц уже разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для компаний

Фото: Татьяна Демина

С 1 января 2026 года россияне смогут использовать водительское удостоверение для заселения в гостиницы, а загранпаспорт — уже сейчас. Правительство России подписало соответствующее постановление, направленное на упрощение процедуры регистрации граждан в отелях.

Внесены изменения в ряд нормативных актов, касающихся постановки граждан на регистрационный учет. Эта мера позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной, как для самих граждан, так и для бизнеса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для гостиниц уже разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для компаний. Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит Министерство внутренних дел. Информационные системы МВД будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Возможность заселения в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения ранее поручал обеспечить правительству президент России Владимир Путин.

Анастасия Фартыгина