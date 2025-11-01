Новости общества

Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг

11:48, 01.11.2025

Напомним, что президент России назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову послом страны в Маврикии 13 сентября 2024 года

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин присвоил послу России в Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В документе говорится: «Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Маврикий».

Напомним, что президент России назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову послом страны в Маврикии 13 сентября 2024 года.

Анастасия Фартыгина

