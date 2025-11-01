Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг
Напомним, что президент России назначил журналистку и телеведущую Ираду Зейналову послом страны в Маврикии 13 сентября 2024 года
Президент России Владимир Путин присвоил послу России в Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
В документе говорится: «Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла... Зейналовой Ираде Автандиловне — чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Маврикий».
