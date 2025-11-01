Зяббаров: более 80% озимых в Татарстане находятся в хорошем состоянии

Фото: Реальное время

Аграрии Татарстана завершили сев озимых культур на площади 490 тыс. гектаров. Подавляющая часть посевов, 82%, находится в хорошем состоянии, сообщил на республиканском совещании министр сельского хозяйства Марат Зяббаров.

17% посевов (83 тыс. га) оцениваются как удовлетворительные и лишь около 1% (5 тыс. га) являются изреженными. После наступления морозов специалисты планируют определить содержание сахаров в узлах кущения для более точной оценки перезимовки культур.

Параллельно в республике активно ведется подготовка к будущему сезону. Хозяйствами уже приобретено 75 тыс. тонн минеральных удобрений. Кроме того, обработано 94% зяби — 1 млн 464 тыс. га, на полях ежедневно работает более 500 агрегатов.

Напомним, что аграриям Татарстана предстоит убрать 146 тыс. гектаров технических культур. Основной объем предстоящих работ приходится на подсолнечник (86 тыс. га) и кукурузу (46 тыс. га).

Анастасия Фартыгина