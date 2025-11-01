Банк ЗЕНИТ получил награду Международной премии им. П.А. Столыпина

Банк ЗЕНИТ стал лауреатом номинации «30 лет успешной работы» XXI Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов, промышленности и экономики

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Банк ЗЕНИТ стал лауреатом номинации «30 лет успешной работы» XXI Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов, промышленности и экономики имени П.А. Столыпина. На торжественной церемонии награду получила директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Надежда Скрынникова.

«Искренне благодарим экспертное сообщество за вашу высокую оценку. Банк ЗЕНИТ рад быть активной частью отрасли. Благодаря нашим уважаемым клиентам, партнерам и сотрудникам мы продолжаем успешно работать уже три десятилетия и надеемся и дальше развиваться вместе с вами», — поделилась Надежда Скрынникова.

22 июня 2025 года Банк ЗЕНИТ отметил 30-летний юбилей. Свою работу банк начал в 1995, получив лицензии Центрального банка России, и за тридцать лет работы прошел большой путь от региональной финансовой организации до универсального мультирегионального банка.

Согласно своей миссии, Банк ЗЕНИТ сохраняет и поддерживает энергию жизни, помогает развивать предпринимательскую активность и улучшать качество жизни людей для формирования устойчивого будущего. Компания видит себя надежным и эффективным партнером, который с уважением и заботой предоставляет финансовые услуги, стремясь сохранять и приумножать благополучие клиентов, сотрудников и общества в целом.

Сегодня ЗЕНИТ работает с частными и корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом, сегментом private banking и обеспечивает качественный сервис, высокотехнологичные продукты и стабильность, которую подтверждают независимые рейтинговые агентства. Более 240 тысяч розничных клиентов, более 10 тысяч компаний — МСП и корпоративных клиентов, более 30 городов присутствия, более 2700 сотрудников — основа, с которой банк входит в новое десятилетие своей работы.

Премия имени П.А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Премия вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ