Ак Барс Банк дарит кешбэк 30% за покупки по своим картам
Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков»
Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков» по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium*. Воспользоваться предложением смогут только новые клиенты**.
Примите участие в акции! Оформите одну или несколько карт, затем выберите и подключите к ним любую из подписок. Оплачивайте товары, работы, услуги и получайте кешбэк 30% от общей суммы расходов по всем вашим картам Ак Барс Банка***.
Акция проводится в несколько этапов. Приз участникам выплачивается по завершении каждого из них:
- после 30 ноября 2025 года;
- после 31 декабря 2025 года;
- после 31 января 2026 года.
Максимальный размер кешбэка зависит от подключенной подписки. На каждом этапе можно вернуть до 500 рублей с подпиской «Базовая», до 700 рублей — с «Оптимальной», до 1000 рублей — с «Премиальной».
Узнайте подробности акции «Время подарков», а также об условиях по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium на сайте www.akbars.ru.
Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
Справка
*Premium (англ. яз.) — Премиум.
**Новый клиент банка — это физическое лицо, у которого в течение 6 месяцев до начала участия в акции не было оборота по текущим счетам или не было ни одного действующего договора с банком по продуктам розничного бизнеса.
***При расчете кешбэка учитываются операции по оплате товаров, работ и услуг, совершенные на каждом этапе проведения акции, с использованием средств на Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium. Список исключений по операциям приведен в правилах акции «Время подарков». Общая сумма операций, учитывающихся при расчете кешбэка, зависит от подключенной к карте подписки.
