Ак Барс Банк дарит кешбэк 30% за покупки по своим картам

Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков»

Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков» по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium*. Воспользоваться предложением смогут только новые клиенты**.

Примите участие в акции! Оформите одну или несколько карт, затем выберите и подключите к ним любую из подписок. Оплачивайте товары, работы, услуги и получайте кешбэк 30% от общей суммы расходов по всем вашим картам Ак Барс Банка***.

Акция проводится в несколько этапов. Приз участникам выплачивается по завершении каждого из них:

после 30 ноября 2025 года;

после 31 декабря 2025 года;

после 31 января 2026 года.

Максимальный размер кешбэка зависит от подключенной подписки. На каждом этапе можно вернуть до 500 рублей с подпиской «Базовая», до 700 рублей — с «Оптимальной», до 1000 рублей — с «Премиальной».

Узнайте подробности акции «Время подарков», а также об условиях по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium на сайте www.akbars.ru.



