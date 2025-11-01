Ак Барс Банк дарит кешбэк 30% за покупки по своим картам

Новости экономики

01.11.2025

Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков»

Ак Барс Банк запустил акцию «Время подарков» по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium*. Воспользоваться предложением смогут только новые клиенты**.

Примите участие в акции! Оформите одну или несколько карт, затем выберите и подключите к ним любую из подписок. Оплачивайте товары, работы, услуги и получайте кешбэк 30% от общей суммы расходов по всем вашим картам Ак Барс Банка***.

Акция проводится в несколько этапов. Приз участникам выплачивается по завершении каждого из них:

  • после 30 ноября 2025 года;
  • после 31 декабря 2025 года;
  • после 31 января 2026 года.

Максимальный размер кешбэка зависит от подключенной подписки. На каждом этапе можно вернуть до 500 рублей с подпиской «Базовая», до 700 рублей — с «Оптимальной», до 1000 рублей — с «Премиальной».

Узнайте подробности акции «Время подарков», а также об условиях по Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium на сайте www.akbars.ru.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК

Справка

*Premium (англ. яз.) — Премиум.

**Новый клиент банка — это физическое лицо, у которого в течение 6 месяцев до начала участия в акции не было оборота по текущим счетам или не было ни одного действующего договора с банком по продуктам розничного бизнеса.

***При расчете кешбэка учитываются операции по оплате товаров, работ и услуг, совершенные на каждом этапе проведения акции, с использованием средств на Карте жителя Республики Татарстан, Ак Барс Карте и Ак Барс Карте Premium. Список исключений по операциям приведен в правилах акции «Время подарков». Общая сумма операций, учитывающихся при расчете кешбэка, зависит от подключенной к карте подписки.

