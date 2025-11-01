Новости экономики

Рубль в октябре стал одной из самых подорожавших валют к доллару

10:16, 01.11.2025

Положительную динамику продемонстрировали израильский шекель, ботсванская пула и колумбийское песо, курсы которых за месяц выросли на 1,6%

Фото: Анна Сейтумерова

В октябре российский рубль укрепился к доллару на 2,9%, что позволило ему войти в число самых подорожавших валют. По данным РИА «Новости», среди валют, которые заметнее других подорожали к доллару, также оказались казахстанский тенге с ростом на 3,6% и чилийское песо, укрепившееся на 2,4%.

Кроме того, положительную динамику продемонстрировали израильский шекель, ботсванская пула и колумбийское песо, курсы которых за месяц выросли на 1,6%. Малайзийский ринггит также закрыл октябрь с небольшим укреплением на 0,6% к американской валюте.

Jp Valery на Unsplash

В то же время наиболее заметное ослабление к доллару показало аргентинское песо, курс которого упал на 5,7%. Сильное снижение также зафиксировано у японской иены (на 3,6%) и исландской кроны (на 3,4%). В пятерку наиболее ослабевших валют вошли британский фунт (на 2,3%) и южнокорейская вона (на 1,8%).

Анастасия Фартыгина

