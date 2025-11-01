Российские ПВО за ночь уничтожили 98 украинских беспилотников

Наибольшее количество беспилотников — 45 БПЛА — было сбито над территорией Белгородской области

Фото: Дарья Пинегина

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над территорией 10 регионов России. Об этом сообщило Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, атака происходила в период с 23:00 мск 31 октября до 07:00 мск 1 ноября. Наибольшее количество беспилотников — 45 БПЛА — было сбито над территорией Белгородской области.

Значительная часть беспилотников также была перехвачена над Московским регионом — 11 БПЛА, из которых 6 направлялись непосредственно на столицу. По 12 БПЛА уничтожено над Самарской областью, по 10 — над Воронежской и Ростовской областями.

Четыре украинских беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской областями, и по одному — над территориями Курской и Калужской областей. Минобороны подчеркнуло, что все атаки были успешно отражены дежурными средствами ПВО.

Анастасия Фартыгина