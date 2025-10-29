Путин поручил увеличить потребление рыбы и морепродуктов в России

Президент отметил, что текущий уровень потребления морепродуктов в России (около 24 килограммов на человека в год) отстает от рекомендованной Минздравом нормы

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по увеличению уровня потребления рыбы и морепродуктов среди населения страны.

Этот вопрос был поднят на совещании Путина с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено развитию рыбохозяйственного комплекса России. С докладами выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Президент отметил, что текущий уровень потребления рыбы и морепродуктов в России (около 24 килограммов на человека в год) отстает от рекомендованной Минздравом нормы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается — должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, — это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере, — сказал глава государства на совещании.

Анастасия Фартыгина