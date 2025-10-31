Россия ввела запрет на въезд для западных чиновников

Подобное действие является ответом на 19-й пакет санкций

Фото: Татьяна Демина

МИД России объявил о введении ответных мер в отношении ряда сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих структур из стран Евросоюза и других западных государств. Запрет на въезд в Россию является ответом на 19-й пакет санкций, введенный ЕС, и касается лиц, ответственных за оказание военной помощи Украине, попытки конфискации российских активов и подрыв территориальной целостности России.

В заявлении МИД отмечается, что ограничения вводятся против «сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран — членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ответные меры также коснутся тех, кто причастен к преследованию должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимается созданием «трибунала» против российских властей, а также призывает к конфискации российских активов или использованию прибыли от них для помощи Киеву.

Кроме того, запрет на въезд будет распространяться на лиц, ответственных за применение санкций против России, а также на тех, кто пытается нарушить отношения Москвы с другими государствами. Ограничения коснутся также гражданских активистов, ученых и депутатов, выступающих с русофобской риторикой и поддерживающих соответствующие резолюции и законы.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что «враждебные действия Евросоюза не повлияют на политику РФ».

Рената Валеева