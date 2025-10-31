Россия стала лидером по поставкам газа в Китай

Это связано с полным выводом на проектную мощность газопровода «Сила Сибири»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Россия в 2025 году заняла лидирующие позиции по объемам поставок природного газа в Китай. Этот успех связан с полным выводом на проектную мощность газопровода «Сила Сибири», как сообщается в материалах к предстоящему визиту председателя правительства РФ Михаила Мишустина в КНР.

Визит главы российского правительства в Китай запланирован на 3—4 ноября.

Напомним, на XIV Петербургском международном газовом форуме руководство Татарстана и ПАО «Газпром» заключили ряд стратегических соглашений. Компания расширит подачу газа в 14 районов Татарстана, среди которых Альметьевский, Арский и Бугульминский районы, модернизирует газораспределительные станции и построит новые газопроводы.

Рената Валеева