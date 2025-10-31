У Московского рынка в Казани столкнулись трамвай и автобус

В результате аварии трамвайное движение в этом районе было полностью парализовано

Фото: Реальное время

В Казани, вблизи Московского рынка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автобуса. Инцидент привел к временной остановке движения трамваев и образованию серьезной пробки на улице Декабристов.

В результате аварии трамвайное движение в этом районе полностью парализовано.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», в настоящий момент на участке скопились два трамвая маршрута №1 и один трамвай маршрута №6, ожидающие возобновления движения.

Инцидент также вызвал значительные затруднения для автомобилистов. По улице Декабристов в направлении центра города образовалась пробка длиной около одного километра.

Рената Валеева