Новости происшествий

19:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

У Московского рынка в Казани столкнулись трамвай и автобус

16:52, 31.10.2025

В результате аварии трамвайное движение в этом районе было полностью парализовано

У Московского рынка в Казани столкнулись трамвай и автобус
Фото: Реальное время

В Казани, вблизи Московского рынка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автобуса. Инцидент привел к временной остановке движения трамваев и образованию серьезной пробки на улице Декабристов.

В результате аварии трамвайное движение в этом районе полностью парализовано.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», в настоящий момент на участке скопились два трамвая маршрута №1 и один трамвай маршрута №6, ожидающие возобновления движения.

Инцидент также вызвал значительные затруднения для автомобилистов. По улице Декабристов в направлении центра города образовалась пробка длиной около одного километра.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также