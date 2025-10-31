Казахстан подал заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА

В качестве потенциальных мест проведения указаны арены в столице — Астане, а также в Алма-Ате

Фото: Динар Фатыхов

Казахстан подал официальную заявку на проведение финалов Лиги конференций УЕФА в 2028 и 2029 годах. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В качестве потенциальных мест проведения решающих матчей третьего по статусу еврокубкового турнира в заявке Казахстана указаны арены в столице — Астане, а также в Алма-Ате.

На проведение финала Лиги конференций в 2028 году, помимо Казахстана, претендуют еще четыре страны:

Франция (Лилль, стадион «Пьер Моруа»);

Венгрия (Будапешт, «Пушкаш Арена»);

Италия (Турин, «Ювентус Стэдиум»);

Польша (Гданьск, «Арена Гданьск»).

Что касается финала 2029 года, то, помимо казахстанских городов, заявку на его проведение подала Финляндия (Хельсинки, «Олимпийский стадион»).

Согласно процедуре УЕФА, окончательные предложения с полной документацией должны быть представлены до 10 июня 2026 года. Окончательное решение о том, какие стадионы примут финалы Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, будет принято на заседании исполкома УЕФА в сентябре 2026 года.

Напомним, 30 сентября мадридский «Реал» одержал победу над казахстанским «Кайратом» со счетом 5:0 в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Эта встреча также прошла в Алма-Ате. Хет-триком в составе «Реала» тогда отметился Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52-я, 74-я минуты).

Рената Валеева