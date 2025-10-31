Альметьевск может получить статус гастрономической столицы России

Пока товарный знак с аналогичным названием носит столица Татарстана Казань, правда, его действие закончится уже в 2030 году

Фото: скриншот трансляции

На завершившейся в Альметьевске Неделе креативных индустрий прозвучало неожиданное предложение от директора гастрофестиваля «Каракуз» Павла Красильникова. В ходе специальной сессии, посвященной вопросам развития гастрономии, он выступил с инициативой присвоить городу почетный статус «Гастрономическая столица Татарстана», а возможно, и всей России.

Предложение прозвучало в рамках обсуждения перспектив развития кулинарного направления в городе.

Инициатива направлена на продвижение Альметьевска как значимого центра гастрономической культуры и может способствовать развитию туристической привлекательности города, а также его позиционированию на всероссийской арене.

Ранее «Реальное время» сообщало, что рестораторы Казани массово сворачивают проекты или ищут покупателей.

Дмитрий Зайцев