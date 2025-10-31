Россия и Иордания взаимно отменят визы: соглашение вступит в силу 13 декабря

С 13 декабря вступает в силу соглашение между правительством России и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Об этом сообщил МИД РФ.

— 13 декабря 2025 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран, подписанное в Москве 20 августа 2025 года, — отметили в российском дипведомстве.

Согласно документу, российские граждане смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз сроком до 30 дней за каждое посещение. При этом важно, чтобы целью визита не были трудовая или коммерческая деятельность, обучение или постоянное проживание на территории Иордании.

— При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, — подчеркнули в МИД.

28 октября соглашение было подписано между Россией и Мьянмой, в соответствии с которым граждане обеих стран смогут свободно путешествовать без визовых требований.

Рената Валеева