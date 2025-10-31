Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, а также к штрафу в размере 5 млн рублей по делу о мошенничестве. Он был признан виновным по 113 эпизодам мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба общей юрисдикции судов Москвы.

По данным следствия, общая сумма ущерба от мошенничества Шабутдинова превысила 57 млн рублей. Блогер был арестован в ноябре 2023 года, и расследование его дела длилось более года.

В апреле текущего года Шабутдинов признал свою вину и заявил о готовности выплатить компенсации пострадавшим. Однако, как отмечается, не все потерпевшие получили возмещение, а некоторые принципиально отказались от выплат.

Одна из потерпевших, Наталья Калистратова, в течение всего судебного процесса обвиняла Шабутдинова не только в мошенничестве, но и выдвигала другие, более тяжкие обвинения, вплоть до причастности к терроризму.

В своем последнем слове Аяз Шабутдинов заявил, что искренне стремился помогать людям, но признал, что выбрал «не те» методы. На оглашение приговора блогер пришел с книгой и воздержался от комментариев журналистам.

