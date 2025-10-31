Военные освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области, — сообщает командование.
Накануне Минобороны сообщило об успехах группировки войск «Восток» в ходе СВО. За последние сутки российские военные освободили три населенных пункта: Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.
